 كييف: روسيا تشن هجمات جديدة بطائرات مسيرة على أهداف في جميع أنحاء البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كييف: روسيا تشن هجمات جديدة بطائرات مسيرة على أهداف في جميع أنحاء البلاد

د ب أ
نشر في: الإثنين 13 يناير 2025 - 9:32 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يناير 2025 - 9:32 م

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الاثنين، عن تجدد هجمات الطائرات المسيرة الروسية على أهداف في جميع أنحاء البلاد.

وقال سلاح الجو إنه من بين 110 طائرات مسيرة قتالية تم نشرها ، تم إسقاط 78 طائرة.

وأضافت السلطات الاوكرانية أن أكثر من 30 مسيرة أخرى خرجت عن مسارها وفقدت آثارها، وهو ما يرجع عادة إلى التدخل الإلكتروني المتعمد.

وفي أربع مناطق أوكرانية، ألحق الحطام المتساقط أضرارا بالعديد من المباني والمنازل السكنية، ولكن لم تقع أية إصابات.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها بمساعدة الحلفاء الغربيين ضد غزو روسي شامل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.


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