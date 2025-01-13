كم عدد الجنود الإسرائيليين الذين انتحروا وقتلوا منذ بداية حرب غزة؟

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن 28 جنديا أقدموا على الانتحار منذ بداية الحرب على غزة، مشيرة إلى أن عام 2024 شهد انتحار 21 جنديا، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2015.

وكشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن 80% من قادة لواء جفعاتي قتلوا أو جرحوا في العدوان على قطاع غزة، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل 3 جنود للاحتلال، وإصابة عدد آخر، باستهداف مبنى في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "شهاب" للأنباء عن موقع "حدشوت حموت" الإسرائيلي قوله، إن مبنى في قطاع غزة انهارعلى قوات إسرائيلية بعد تفجيره، مؤكدا أن مروحيات تقوم بعمليات إجلاء للجرحى إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورة لطائرة مروحية للاحتلال تجلي جنودا مصابين من قطاع غزة صباح اليوم.

وذكرت وسائل إعلام أن 3 جنود قتلوا وأصيب 10 من لواء "ناحال" بعد انهيار المبنى عليهم في شمال القطاع.

من جهته، أكد أبوعبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر بكثير مما يعلن عنه.

وقال أبوعبيدة: "بعد أكثر من 100 يوم على عملية التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ينفذها جيش العدو شمال قطاع غزة، لا يزال مجاهدونا يكبدونه خسائر فادحة ويسددون له ضربات قاسية خلفت خلال الساعات الـ 72 الأخيرة أكثر من 10 قتلى وعشرات الإصابات".