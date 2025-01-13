وكيل تعليم الغربية يتفقد لجان امتحانات مدارس غرب طنطا وكفر الزيات

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الاثنين، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي بدأت يوم السبت الماضي، وتستمر حتى 23 يناير الجاري، حيث يؤدي طلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، اليوم الامتحان في مادتي الرياضيات، والدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية، أما الصف الأول والثاني الإعدادي يؤدون الامتحان في مادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية، أما الصف الأول الثانوي العام فيؤدي الامتحان في مادة الرياضيات.

في حين يؤدي طلاب الثاني الثانوي، الامتحان في مادة اللغة العربية، أما طلاب صفوف الأول والثاني والرابع التجاري والفندقي، والصناعي، وطلاب الصفين الأول والثاني الزراعي، فيؤدون امتحانات النقل وفقا لتخصصاتهم ووفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2024 - 2025.

في بداية الجولة، توجه وكيل الوزارة، لمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية بنين الأحمدية الثانوية العسكرية سابقاً، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، واطمأن على عدم وجود أي شكاوى فنية أو تقنية من الامتحان، موجها بضرورة الحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل جميع اللجان، وتوفير الجو المناسب لأداء جميع الطلاب الامتحان بصورة طيبة.

ثم توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، حيث اطمأن على حسن سير الامتحان باللجان، وشدد على اتباع التعليمات الامتحانية الواردة من الوزارة، والتأكد من عدم اصطحاب التليفون المحمول برفقة أي طالب وطالبة، والتأكد من عدم تواجد أي ساعات إلكترونية أو سماعات لاسلكية برفقة الطالبات، والتصدي بحزم لأي محاولات للغش.

ثم تابع وكيل التعليم الكنترول الداخلي بالمدرسة، ووجه بضرورة ختم أوراق الأسئلة لجميع الطلاب من الوجهين لكل مادة، ومراعاة التصحيح اليومي أولاً بأول لكل مادة، والرصد بالشيتات الورقية والإلكترونية، وعدم استخدام المزيل أو أقلام الرصاص في الشيتات الورقية.

ثم توجه حسن إلى مدرسة كفر الزيات التجارية المشتركة، حيث اطمأن على سير الامتحان بصورة جيدة بجميع لجان المدرسة، ولا يوجد ما يعكر صفو الامتحانات، موجهاً بضرورة توفير الجو المناسب لجميع الطلاب أثناء سير الامتحان، وضرورة توفير الإضاءة والتهوية الجيدة بجميع اللجان، كما طالب بضرورة عدم فتح بوابة المدرسة لأي سبب من الأسباب، والتزام الطلاب بالزي المدرسي وقص الشعر، وبخاصة طلاب الخدمات، مع ضرورة تواجد الطلاب قبل موعد الامتحان بربع ساعة على الأقل، ثم تابع حجرة الجدارات بالمدرسة، والكنترول الداخلي، وعملية الرصد على الشيت الورقي، موجها بعدم تواجد أي أشخاص بخلاف أعضاء الكنترول، وضرورة الرصد أولاً بأول لجميع المواد، وعدم استخدام المزيل أو الأقلام الرصاص في الشيت الورقي، ومراعاة الدقة أثناء عمليات الرصد.

وتوجه وكيل الوزارة بالشكر لأعضاء الكنترول الداخلي بالمدرسة لالتزامهم بمعايير التصحيح، والدقة الشديدة في الرصد.

ثم اختتم وكيل الوزارة جولة المتابعة بمدرسة بيبي لاند الخاصة بكفر الزيات، واطمأن على سير الامتحان بصورة طيبة، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان، ووجه بضرورة منع اصطحاب المحمول داخل اللجان، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ثم تابع الكنترول الداخلي للمدرسة، موجها بضرورة الرصد اليومي أولا بأول لكل مادة، مع الرصد في الشيت الورقي والإلكتروني، ومنع استخدام المحمول، وضرورة ختم أوراق الأسئلة على الوجهين، والالتزام بالضوابط الامتحانية الواردة من الوزارة، وقدم الشكر لأعضاء الكنترول للتميز والانضباط والدقة في أعمال الكنترول والرصد وتقدير الدرجات.

وخلال متابعته لمدارس اليوم، تم التأكد من مواصفات الورقة الامتحانية، ووجدت مطابقة وفقاً لتعليمات الوزارة، كما تم التأكد من عدم وجود أي معوقات لسير الامتحان بصورة طيبة، كما وجه وكيل الوزارة بالتصحيح أولاً بأول، ومراعاة الدقة في التصحيح والرصد الإلكتروني والورقي، ومراعاة صالح جميع الطلاب، وقدم الشكر لمديري المدارس للانضباط والنظافة والنظام، وتحقيق الهدوء داخل اللجان.

من ناحية أخرى، صرح وكيل الوزارة، بأن نحو 432 ألفا و641 طالبا وطالبة من طلاب المرحلة الابتدائية، ونحو 162 ألفا و327 من طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، ونحو 102 ألف و19 من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، و62 ألفا و790 من طلاب التعليم الفني، يؤدون اليوم الامتحانات وفقاً للجداول المعلنة لكل صف دراسي ونوعية ومرحلة.