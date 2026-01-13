قال لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن سقف ارتفاع أسعار الذهب بات «مفتوحا»، عازيا ذلك إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية ودخول مناطق جديدة مثل «كوبا» على خط الأزمات.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم»، إلى أن تباطؤ حركة التجارة العالمية ولجوء رؤوس الأموال إلى الذهب بوصفه ملاذا آمنا انعكسا على ارتفاع الطلب في الوقت الحالي، وزيادة سعر الأوقية إلى 4617 دولارا، لافتا إلى تسجيل جرام الذهب عيار 21 نحو 6120 جنيها، وعيار 24 حوالي 6995 جنيها.

ورأى أن المشهد الحالي «ضبابي جدًا» يشبه «مسرحية» بدأ فصلها الأول في 2025 مع تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتستمر فصولها المجهولة في 2026، مشيرا إلى أن جميع السيناريوهات مفتوحة سواء بالتصعيد أو التهدئة.

ولفت إلى وصول سعر الأوقية إلى أكثر من 4600 دولار، بعد أن بدأت عام 2025 عند مستوى 2628 دولارًا، محققة زيادة بنسبة 75%، موضحا أن ارتفاع الأسعار يشمل جميع المعادن، مثل الفضة والنحاس.

وأوضح أن عيار 14 لم يحقق النجاح التسويقي في مصر، مشيرا إلى توجه المصانع والشركات إلى إنتاج «أوزان خفيفة جدًا» من عياري 18 و 21 لتتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين.