شبكة أطباء السودان: مقتل 10 مدنيين وإصابة 9 في هجوم للدعم السريع بمدينة سنجة

أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 أشخاص بصاروخ موجه لمسيّرة تتبع للدعم السريع أطلقتها على عدد من المواقع بمدينة سنجة، مركز ولاية سنار جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت الشبكة أن "أحد الصواريخ تسبب في استهداف مدنيين، إلى جانب وقوع إصابات متفاوتة لعدد 9 آخرين، في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين".

وأضافت في بيان لها: "تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات هذا الاستهداف الممنهج الذي يؤكد تعمّد استهداف المدنيين خارج الاهداف العسكرية، ما يرقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان".

وجاء في البيان: "تحمّل شبكة أطباء السودان الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وتطالب بوقف استهدافها للمدنيين، وضمان حماية المنشآت المدنية. كما تناشد الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين في السودان".