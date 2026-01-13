ترامب يلوح برسوم جمركية عقابية 25% على شركاء إيران التجاريين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن شركاء إيران التجاريين سيواجهون رسوما جمركية بنسبة 25% تفرضها الولايات المتحدة، في إطار مساعيه للضغط على طهران بسبب قمعها العنيف للاحتجاجات، والذي أسفر عن مقتل نحو 600 شخص في أنحاء البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي قد هدد مرارا طهران باتخاذ عمل عسكري أمريكي إذا وجدت إدارته أن الجمهورية الإسلامية تستخدم القوة المميتة ضد المتظاهرين المناهضين للنظام. واعتبر ترامب أن ذلك يشكل "خطا أحمر" يرى أن إيران "بدأت في تجاوزه"، ما دفعه وفريقه للأمن القومي إلى دراسة "خيارات قوية جدا".

وأعلن ترامب عن فرض هذه الرسوم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها ستدخل حيز التنفيذ "فورا".

وتعد الصين والبرازيل وتركيا وروسيا من بين الاقتصادات التي تربطها علاقات تجارية مع طهران.