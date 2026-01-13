صحة المنيا تستعد لانطلاق التأمين الصحي الشامل بجولات في ديرمواس

أجرى الدكتور محمود عمر عبدالوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة مروة إسماعيل وكيلة المديرية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية موسعة شملت عدة منشآت حيوية بمركز ديرمواس؛ لضمان كفاءة التشغيل واستعدادا لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.

شملت الجولة مستشفى حميات ديرمواس؛ لمتابعة تشغيل عناية الأطفال والكبار والوقوف على التجهيزات النهائية قبل التشغيل الفعلي، وحدة بني سالم، للوقوف على الموقف التشغيلي الفعلي وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل.

وخلال الجولة، شدد وكيل الوزارة على التوجيه بتوفير كل النواقص والتجهيزات المتبقية في أسرع وقت ممكن، والتأكيد على توافر القوى البشرية اللازمة، وضمان مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن تكليف فريق الإدارة بالمتابعة الميدانية اليومية لمعدلات التشغيل لضمان استمرارية الخدمة.

وأكد وكيل الوزارة، أن هذه التحركات تأتي ضمن رؤية مديرية الصحة لتطوير المنظومة الصحية في محافظة المنيا، وتقديم خدمات طبية تليق بالمواطن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.