ترامب يلتقي زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو الخميس المقبل

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو يوم الخميس المقبل، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

وأفادت تقارير لشبكتي الإعلام الأمريكيتين سي إن إن و سي بي إس نيوز وكذلك موقع بوليتيكو اليوم الاثنين ، نقلا عن مصادر مطلعة ، بأن اللقاء سيكون في البيت الأبيض.

وتقوم ماتشادو حاليًا بجولة في أنحاء أوروبا. وفي ديسمبر الماضي، ظهرت علنًا لأول مرة منذ اختفائها قبل 11 شهرًا لتتسلّم جائزة نوبل للسلام في النرويج.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اعتقلت القوات الأمريكية الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال عملية عسكرية وأخرجتهما من البلاد.

ومنذ ذلك الحين، تم توجيه اتهامات لمادورو في نيويورك بتهم تتعلق بالمخدرات. وبعد العملية، أعرب ترامب عن تشككه في مدى ملاءمة ماتشادو لخلافته.

وقال ترامب ، إنه يرى أن ماتشادو لا تتمتع بالدعم اللازم ولا بالاحترام اللازم في البلاد.

وفي الوقت ذاته ، أشارت ماتشادو مؤخرًا إلى أنها تريد أن تمنح جائزة نوبل للسلام الخاصة بها لترامب مقابل جهوده.