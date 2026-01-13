استمرار تساقط الأمطار وتوقف الصيد بكفر الشيخ

• استمرار غلق ميناء البرلس أمام حركة الصيد والملاحة لليوم الرابع على التوالي

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استمرار تساقط الأمطار الغزيرة لليوم الرابع على التوالي على كل المدن والقرى الساحلية، وعلى رأسها مدن البرلس وبلطيم ومطوبس ومصيف بلطيم وقرى برج مغيزل والجزيرة الخضراء والسكري وسوق الثلاث وبر بحري.

وتعرضت مدن كفر الشيخ ومسير ودسوق وفوه وقلين والحامول وسيدة غازي لأمطار متوسطة مصحوبة برياح عاتية وشديدة، ما أسفر عن تكون مئات التجمعات المائية والبرك والمستنقعات بالشوارع والميادين.

ودفعت الأجهزة التنفيذية ومسئولو الوحدات المحلية بسيارات شفط المياه لرفع تجمعات الأمطار، وتيسير الحركة المرورية، ومنع تعطل مصالح المواطنين.

وأصدر اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، قرارا باستمرار غلق ميناء البرلس أمام حركة الصيد والملاحة اليوم الرابع على التوالي؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، حفاظا على أرواح الصيادين وسلامة المراكب.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن والمراكز بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الطقس على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مائية بالشوارع والأحياء، لضمان استمرار تقديم الخدمات وانتظام الحركة المرورية.

من جانبه، قال محمد شرابي شيخ الصيادين في برج البرلس، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن المدن والقرى والمناطق الساحلية بالمحافظة تشهد أمطارا غزيرة منذ 4 أيام متواصلة، مصحوبة برياح عاتية وشديدة، ما تسبب في استمرار توقف حركة الصيد والملاحة تماما بالمحافظة.

وأشار إلى أنه رغم سوء حالة الطقس وتوقف حركة الصيد، إلا أن هناك العديد من الصيادين خرجوا للعمل نظرا للظروف الصعبة، لافتا إلى أنه طالب الصيادين بالحظر أثناء الصيد والابحار في تلك الأجواء الصعبة.