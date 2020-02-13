الجنايات الكويتية: الحبس لمتهمين بدون جنسية وبراءة كويتي ويمني في دعوى تمويل داعش في اليمن

قضت محكمة الجنايات الكويتية بإدانة شخص من غير محددي الجنسية (بدون) ونجله، وببراءة مواطن كويتي ويمني، بقضية دعم وتمويل تنظيم داعش الإرهابي في اليمن.

وقضت الجنايات الكويتية بالحبس 5 سنوات مع وقف النفاذ بكفالة 1000 دينار كويتي للأول، وبالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ للثاني، مع تغريمهما 9000 دينار كويتي، وببراءة المتهمين الثالث والرابع.

يشار إلى أن المتهمين كانوا قد أحيلوا إلى المحاكمة، بعدما دلت تحريات الجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الكويتية، على قيام الأول والثاني بجمع 9000 دينار كويتي وأدوية وغيرها من المستلزمات، لصالح تنظيم داعش الإرهابي الارهابي، وذلك بتبرع من الثالث، فيما قام الرابع بنقلها بواسطة سيارته من الكويت إلى اليمن.