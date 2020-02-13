مسؤول عسكري يمني: مقتل وإصابة 86 مدنيا علي يد الحوثيين في الحديدة الشهر الماضي

(د ب أ)

أعلن مسؤول عسكري يمني موال للحكومة المعترف بها دوليا، مساء اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة 86 مدنيا خلال شهر، على يد مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال وضاح الدبيش، الناطق باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي في بيان صحفي، إن خروقات "مليشيا الحوثي" في الحديدة بلغت 28 ألفا و 55 خرقا خلال شهر كانون ثان/يناير الماضي.

وأكد الدبيش في البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نسخة منه، مقتل 24 مدنيا وإصابة 62 آخرين على يد "مليشيا الحوثي"، فضلا عن تدمير 15 منزلا وسبعة مزارع و 22 مركبة مدنية.

وأفاد الدبيش، بأن مليشيا الحوثي "استحدثت 171 خندقا ونفقا، في نقاط المراقبة وباقي المحاور، ونصبت مرابض مدفعية بلغ عددها 113".

وأضاف: "توسعت مليشيا الحوثي في زراعة حدائق الموت بشكل فاق كل الشرائع والقوانين العسكرية والإنسانية، واستقدمت المليشيا خبراء المفرقعات والعبوات من محافظة صعدة (شمالي البلاد) بينهم أجنبيان".

وأشار الدبيش إلى أن الفريق الحكومي، طالب البعثة الدولية الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، بتغيير موقع نقطة المراقبة وعمل الضمانات اللازمة بعدم استخدام المليشيات لمنطقة المراقبة كمرابض لمدفعياتهم.

وقال :"كما طالب الفريق الحكومي بتغيير موقع البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة لمتابعة سير وقف إطلاق النار في مناطق أكثر أمنا تابعة للحكومة الشرعية. وحتى الآن لم يتم الرد".

وتابع المسؤول العسكري: "لذلك، فإن الرهان على قدرة المبعوث الدولي، مارتن جريفيث على تصحيح تلك التجاوزات بدون وجود ضغط حقيقي من المجتمع الدولي على النظام الإيراني، الذي يمتلك قرار الميليشيا، يعد ضربا من الخيال، ويفتح الباب أمام مرحلة أخرى من المراوغات".