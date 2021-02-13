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ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أمريكا بنسبة 4ر0% حتى صباح اليوم السبت، بتوقيت نيويورك، مقارنة بنفس التوقيت أمس الجمعة، ليصل الإجمالي إلى 5ر27 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على مستوى البلاد مماثلة لمتوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، والتي كانت 4ر0%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الإصابات بواقع 47ر3 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 3ر0%، مقارنة بنفس التوقيت أمس.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة في عدد حالات الإصابة بنسبة 3ر1% مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل إجمالي حالات الإصابة بالولاية إلى 13415 حالة.

وسجلت ولاية أوهايو أكبر عدد من الوفيات بسبب كوفيد- 19 خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع 2559 وفاة.