البيت الأبيض يعرب عن تشككه في دور الصين في التحقيقات بشأن كورونا

أعرب البيت الأبيض عن أشد انتقاد له حتى الآن للتعامل مع منظمة الصحة العالمية للتحقيق في نشأة فيروس كوفيد- 19 ومشاركة الصين في نتائج التحقيق، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في بيان اليوم السبت: "لدينا مخاوف عميقة بشأن الطريقة التي تم بها إيصال النتائج الأولية لتحقيقات كوفيد- 19 والأسئلة بشأن العملية المستخدمة للوصول إليها".

وأضاف: "من الضروري أن يكون هذا التقرير مستقلا، وأن تكون نتائج الخبراء خالية من التدخل أو التغيير من قبل الحكومة الصينية".

ودعا سوليفان إلى الشفافية، قائلا: "يجب على الصين إتاحة بياناتها التي تعود إلى الأيام الأولى لتفشي الوباء".