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البيت الأبيض يعرب عن تشككه في دور الصين في التحقيقات بشأن كورونا

د ب أ
نشر في: السبت 13 فبراير 2021 - 10:14 م | آخر تحديث: السبت 13 فبراير 2021 - 10:14 م

أعرب البيت الأبيض عن أشد انتقاد له حتى الآن للتعامل مع منظمة الصحة العالمية للتحقيق في نشأة فيروس كوفيد- 19 ومشاركة الصين في نتائج التحقيق، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في بيان اليوم السبت: "لدينا مخاوف عميقة بشأن الطريقة التي تم بها إيصال النتائج الأولية لتحقيقات كوفيد- 19 والأسئلة بشأن العملية المستخدمة للوصول إليها".

وأضاف: "من الضروري أن يكون هذا التقرير مستقلا، وأن تكون نتائج الخبراء خالية من التدخل أو التغيير من قبل الحكومة الصينية".

ودعا سوليفان إلى الشفافية، قائلا: "يجب على الصين إتاحة بياناتها التي تعود إلى الأيام الأولى لتفشي الوباء".


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