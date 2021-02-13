 الأمم المتحدة: 12 مليون شخص سوري يكافحون للعثور على الطعام - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة: 12 مليون شخص سوري يكافحون للعثور على الطعام

مجاعة سوريا
مجاعة سوريا
أ ش أ
نشر في: السبت 13 فبراير 2021 - 9:35 م | آخر تحديث: السبت 13 فبراير 2021 - 9:35 م

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن 12.4 مليون شخص في سوريا يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، في زيادة كبيرة وصفها بأنها "مقلقة".

وقالت المتحدثة باسم البرنامج جيسيكا لوسون، في تصريح نقلته قناة العربية الإخبارية اليوم السبت، "إن الرقم يعني أن 60% من السكان في سوريا يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي، وذلك بناءً على نتائج تقييم أجري في أواخر عام 2020".

وأفادت لوسون بأن "المزيد من السوريين ينزلقون إلى براثن الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي أكثر من أي وقت مضى"، متابعة: "من المثير للقلق أن الوجبة الأساسية أصبحت الآن بعيدة عن متناول غالبية العائلات".

وأضافت أن "الوضع الاقتصادي في سوريا يتسبب بضغوط هائلة على العائلات التي لم يبق لها شيء بعد سنوات من الصراع، ويعتمد الكثير منها بشكل كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة".

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