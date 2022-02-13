إسرائيل تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا بأسرع ما يمكن

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مواطنيه في أوكرانيا إلى مغادرتها في أقرب وقت ممكن، وسط مخاوف إزاء خطط روسية محتملة لغزو أوكرانيا.

وقال بينيت: "لا نعرف ماذا ستكون التطورات بين روسيا وأوكرانيا. مثل باقي العالم، نأمل أن ينتهي التوتر دون تصعيد؛ ومع ذلك، فإن واجبنا الأساسي هو رعاية مواطنينا الإسرائيليين".

وأعلن إتاحة المزيد من الرحلات الجوية من أوكرانيا إلى إسرائيل. وقال: "هنا مرة أخرى، أدعو الإسرائيليين في أوكرانيا: العودة إلى الوطن!".

ووجه رئيس الوزراء رسالة للإسرائيليين قائلا: "لا تجازفوا بمخاطر لا داعي لها. لا تنتظروا موقفا سوف ترغبون فيه بشدة في العودة دون أن تتمكنوا من ذلك. تحملوا المسؤولية عن حياتكم وغادروا أوكرانيا في أسرع وقت ممكن وعودوا إلى دياركم".

ومن ناحية أخرى قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن الوزير طلب من الجيش الاستعداد لاحتمال إجلاء الإسرائيليين من أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه دعا وزير شؤون الشتات الإسرائيلي نحمان شاي بلاده إلى دعم الجالية في أوكرانيا، قائلا إنه إذا واجهت الجالية اليهودية صعوبات، فيجب إتاحة فرصة العودة على الفور.