وليامز تلتقي باشاغا وتدعو لمواصلة التركيز على إجراء انتخابات ليبية في أقرب وقت

دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سـتيفاني وليامز، اليوم الأحد، إلى ضرورة مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة بليبيا في أقرب وقت ممكن.

وأكدت ضرورة المضي قدما بملف التوافق الوطني بليبيا بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء، وشددت على أهمية الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء ليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشاغا، مع ستيفاني وليامز، بعد لقاء جمعها مع "رئيس حكومة الوحدة الوطنية" عبدالحميد الدبيبة، تناول جهود رئيس الوزراء المكلف في مشاوراته حول تشكيل الحكومة المقترحة بشكل شفاف وعادل ويضمن المشاركة السياسية الواسعة.

من جانبه، أكد باشاغا حرصه على استقرار الأوضاع الأمنية والالتزام بالأطر الدستورية والآجال الزمنية المحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والحفاظ على العملية السياسية.