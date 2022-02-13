أكد إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن البداية في دور المجموعات أمام نادي الأهلي طرابلس الليبي ستكون غاية في القوة، مشيرًا إلى أن النادي هدفه المنافسة على اللقب وجميع الألقاب في البطولات التي يشارك بها الفريق.

ويواجه بيراميدز نظيره أهلي طرابلس، في السادسة من مساء اليوم الأحد، في إطار مواجهات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وقال إيهاب جلال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "المباراة مهمة، خاصة وأنها أمام فريق قوي وصاحب تاريخ في بطولات إفريقيا، والمواجهة لن تكون سهلة، ولكن في النهاية بيراميدز هدفه الفوز والثلاث نقاط ولا بديل غير ذلك".

وتابع: "ننتظر أن يكون التحكيم على نفس مستوى الحدث وأن يقدم الجميع مباراة رائعة، وأن يكون التوفيق حليفًا للفريق في جميع اللقاءات، وبيراميدز من جانبه سيقدم أفضل ما لديه لتحقيق أفضل شيءٍ فيه النسخة الحالية".

وشدد أن النادي استغل فترة التوقف الأخيرة بأفضل صورة ممكنة ولعب مباريات بطولة الرابطة وظهر عدد كبير من اللاعبين الشباب الممتازين الذين سيحتاج إليهم ويدفع بهم تباعًا لاكتساب الخبرات، كما أن النقطة الأهم والأبرز خلال الوقف هي عودة المصابين، أمثال محمود حمدي وحسين السيد ومع بعض الوقت ستعود باقي العناصر، من بينها فخر الدين بن يوسف وأحمد توفيق ورمضان صبحي لتكتمل الصفوف لأول مرة خلال الموسم الحالي وبالتالي يخوض الفريق المباريات بكل قوته الضاربة.

وأكد إيهاب جلال أن الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي تلبي احتياجات الفريق في جميع المراكز، لدعم النادي في مشواره القاري والمحلي، وعودة المصابين ستساهم بشدة في دعم المشوار خاصة وأن الفريق مرتبط بمباريات مهمة متتالية لابد من التركيز فيها.

وتمنى المدرب التوفيق للقائد عبد الله السعيد بعد قرار اعتزاله اللعب الدولي، موضحا أنه جاء في توقيت مثالي والفريق سيستفيد منه حيث سيكون أكثر تركيزا مع النادي في تلك المرحلة المقبلة.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى رفقة أهلي طرابلس الليبي، الصفاقسي التونسي، زانكو الزامبي.