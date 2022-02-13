القوى العاملة: تعيين 487 شابا منهم 4 من ذوي الهمم بدمياط

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط قامت بتعيين 487 شابا منهم 4 شباب من ذوي الهمم (قادرون باختلاف) في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1078 شابا.

وأضاف سعفان- وفقا لبيان الوزارة اليوم الأحد - أنه تم استخراج 480 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 154 فرصة عمل، وبمجال التفتيش العمالي قامت المديرية بلتفتيش على 204 منشآت بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 95 منشأة أخرى وأسفر عن تحرير 34 محضرا، وعمل 16 حملة تفتيشية، وبحث 6 شكاوى عمالية وتم عقد 7 ندوات توعية بالمعهد العالي للحاسب الآلي بالزرقا، ومصنع أنوار مكة للتفصيل والحياكة بكفر سعد وشركة الغزل والنسيج بدمياط.

من جهتها.. أوضحت منى الأطروش مدير المديرية - في تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضي- أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 167 منشأة ، وإعادة التفتيش على 208 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 85 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 12 مذكرة غلق إداري، وعمل 8 ندوات توعية، فضلاً عن تلقي 37 شكوى وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منها، و4 شكاوى منها مستوفاة و29 مازالت تحت البحث والدراسة.

وأكدت أنه بمجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعيا قامت المديرية بصرف منحة وفاة أحد العمال بمبلغ 10 آلاف جنيه، أما في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة شكوتين اثنتين للقضاء، وتبقى 5 ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 265 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.