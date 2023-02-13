الأمم المتحدة: إرسال 6 شاحنات إضافية محملة بالمساعدات إلى سوريا بعد الزلازل المدمر

أعلنت الأمم المتحدة عبور ست شاحنات إضافية محملة بالمساعدات والإغاثة من برنامج الأغذية العالمي التابع لها، اليوم الإثنين، إلى شمال غربي سوريا المتضرر من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة قبل أسبوع.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ماديفي صن سون - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن الشاحنات تحمل إمدادات غذائية وغير غذائية، مضيفة أن إجمالي 58 شاحنة تابعة للأمم المتحدة تحمل مساعدات قد عبرت إلى شمال غربي سوريا من خلال معبر "باب الهوى" الحدودي من تركيا منذ يوم الخميس الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن زلزالا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا يوم الإثنين الماضي، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين، منها مصرع أكثر من 36 ألف شخص.