قال الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إنّ جزيرة كريت على ساحل البحر المتوسط من أكثر المناطق المهددة حاليا بحدوث تسونامي بعد زلزال تركيا المدمر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الجزيرة منطقة التقاء التصادم في القشرة الأرضية بين إفريقيا وأوروبا، مبينا أن الإسكندرية شهدت من قبل حدوث تسونامي مرتين.

وتحدث عن ظهور حيتان نافقة على شواطئ قبرص نتيجة لزلزال تركيا، قائل إن هذه الحيتان تمتلك نظامًا لتحديد المواقع وتتأثر بما يحدث في البحار.

وشدد على أهمية البناء الصحيح وإتباع الأساليب الهندسية يحمي المنازل من آثار الزلزال، قائلا: «الزلزال مش بيموت لكن التسونامي يموت وهذا يرجع إلى أهمية البناء والأساليب الصحيحة في بناء المنازل وللحماية من آثاره».

وأكد أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بحدوث زلزال في وقت معين، مشيرا إلى أن الزلزال يحدث لتفريغ طاقة، وقد يكون هناك احتمالية لوقوع الزلزال.