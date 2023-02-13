تجديد حبس ربة منزل قتلت طفلة بسبب الغيرة بالشرقية

قرر قاضي المعارضات في محكمة مشتول السوق الجزئية بمحافظة الشرقية، تجديد حبس ربة منزل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامها بقتل شقيقة سلفتها الطفلة بسبب الغيرة في منزل مجاورة لمنزل أسرتها في مركز مشتول السوق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزي بوصول الطفلة "سجود ح"، 4 سنوات، مقيمة في مشتول السوق، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية العثور على الطفلة مقتولة بمنزل مجاور لمنزلها، وتم تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مشتول السوق المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في مشتول السوق، التي قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "انتصار س"، 23 سنة، ربة منزل، وأن المجني عليها هي شقيقة سلفة المتهمة حيث استدرجت المتهمة الطفلة المجني عليها وتخلصت منها داخل جردل مياه بعدما خنقتها انتقامًا من سلفتها الشقيقة الكبرى للطفلة.

تم ضبط المتهمة واصطحابها إلى مركز شرطة مشتول السوق والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيق.