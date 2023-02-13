وصول مساعدات من إيطاليا إلى سوريا هى الأولى من دولة أوروبية

وصلت مساعدات إغاثية من إيطاليا، اليوم الأحد، للمتضررين من الزلازل في سوريا، هي الأولى من دولة أوروبية.

وقال رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، المهندس خالد حبوباتي، في تصريح للصحفيين، إن إيطاليا هي أول دولة أوروبية ترسل مساعدات لسوريا خلال الأزمة الحالية، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضاف أن المساعدات شملت أربع سيارات إسعاف و6 حزم كاملة من الإمدادات الطبية ومعدات الإنقاذ اللازمة، والتي يبلغ وزنها 30 طنًا.

وتوجه حبوباتي، بالشكر للحكومة الإيطالية، داعياً جميع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية للتحرك، وإرسال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن المنظمة تعمل على إيصال المساعدات لجميع المواطنين في مختلف الأراضي السورية.

وأسفر الزلزالان اللذان ضربا جنوبي تركيا وشمالي غرب سوريا، يوم الإثنين الماضي، عن مقتل 28 ألف شخص وإصابة 85 ألفا و544 آخرين، وانهيار آلاف المباني.