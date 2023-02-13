مديرة منظمة التجارة العالمية: نولي أهمية لتسريع الدعم للدول المتضررة من الكوارث

شددت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إنجوزي أوكونجو إيوالا، اليوم الإثنين، على ضرورة تسريع إيصال المساعدات الإنسانية خلال الأزمات والكوارث الطبيعية بين الدول الأعضاء، لتسريع عملية تعافي الدول وتقديم الدعم اللازم للشعوب.

وجاءت تصريحات إيوالا في اليوم الأول من أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي الإماراتية.

وقالت: "إن أعضاء المنظمة توصلوا في العام 2017 إلى اتفاق يزيل العوائق التجارية التي تقف أمام تقديم المساعدات"، مشيرة إلى أن نسبة الالتزام تصل إلى 75% للدول الأعضاء في الاتفاق.

وثمنت مديرة منظمة التجارة العالمية، فكرة وجود بروتوكول خاص بتقديم المساعدات الإنسانية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية.

وأرجعت الانخفاض في التجارة الدولية، إلى ما يتعرض له الاقتصاد العالمي من صدمات، كما هو الحال مع الخلل الذي أصاب سلاسل الإمداد وأشباه الموصلات الخاصة بالسيارات التي تنتج في دولة أو دولتين وغيرها من التحديات.

وفيما يتعلق بمسألة المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، قالت إيوالا: "نبحث مع الدول الأعضاء كيفية الوصول إلى نظام تسوية المنازعات يضمن الحق للجميع، وأعتقد أن 99 في المئة من أعضاء المنظمة يرغبون في إصلاح نظام المنازعات، أنا متفائلة بذلك بالرغم من التحديات والصعوبات في هذا الجانب".