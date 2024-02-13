إسرائيل تزعم الحصول على فيديو جديد للسنوار برفقة زوجته وأبنائه

زعمت تقارير إخبارية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش حصل على فيديو من كاميرات المراقبة في قطاع غزة يظهر قائد حماس، يحيى السنوار.

وادعت القناة "12" الإسرائيلية أن الفيديو يظهر السنوار في نفق تحت خان يونس جنوب القطاع، محاطا "بزوجته واثنين أو ثلاثة" من أبنائه، لكن القناة لم تبث الفيديو، وفقاً لما نقلته قناة "الحرة" الأمريكية.

ويبدو السنوار بصحة جيدة، وكان يحمل حقيبة ويرتدي "شبشب أديداس"، على حد زعم التقرير.

ومن جانبها، ادعت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن اللقطات تظهر زعيم حماس، المطلوب لدى إسرائيل، وأفراد أسرته وهم يقودهم أحد العناصر من نفق إلى آخر.

وادعت التقارير أن المقطع، الذي تبلغ مدته حوالي دقيقة تم الحصول عليه من كاميرات المراقبة التي نصبتها حماس في الأنفاق، وقد حصلت عليه قوات الاحتلال العاملة في مدينة غزة.

وزعم التقرير أن الجيش الإسرائيلي والشاباك يحللان الفيديو، وسيقرر القادة ماذا كان سيسمحون ببثه أم لا.

وبحسب "الحرة"، يعود المقطع إلى الفترة التي سبقت فقدان الاتصالات بالسنوار منذ أواخر الشهر الماضي.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أن السنوار "انقطع الاتصال" به إذ لم يقم بأي اتصال مع الوسطاء القطريين أو المصريين.