تعليم المنيا: فتح باب التقدم للجنة القيادات من الشباب لتولي قيادة المدارس

أكد حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المديرية أعلنت عن بدء إجراءات التقدم لاختيار الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية "1000 معلم"، من الشباب ليتلقوا برنامجا تدريبيا متميزا ليصبحوا مديري مدارس، حيث يتم اختيار 325 معلما في المرحلة الثانية على مستوى الجمهورية.

وأضاف وكيل تعليم المنيا، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الاختبارات تخضع لعدة شروط واردة من الوزارة منها:-

- أن يكون السن من 35 إلى 46 عاما.

- أن يكون المتقدم شاغلا لوظيفة وكيل مدرسة، حاصلاً على تقييم أداء كفء خلال آخر 3 سنوات.

- ألا يكون حصل على أي أحكاما تأديبية نهائياً.

- أن يكون لائق صحياً "بدنياً - ذهنيا" وخاليا من أي أمراض مزمنة.

كما تتضمن شروط الاختيار والمفاضلة:-

- أن يكون لدى المتقدم مهارات استخدام الحاسب الآلي والإنترنت وبرامج Microsoft office.

- أن يكون ملما بالاتجاهات المعاصرة في القيادة.

- لدية رؤية وأدوات للتطوير الإداري.

- يتمتع بثقافة عامة ومتنوعة قيادياً وإدارياً وملبيآ لاحتياجات المجتمع المحلي تربوياً، ولديه اتجاهات وقيم إيجابية.

وأكدت الشروط أن الاختبار لمن يرغب في الترشح لتولي مدير مدرسة، على أن يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء وحتى الاثنين 19 فبراير 2024، وسوف يتم عقد مقابلة شخصية من قبل لجنة، برئاسة وكيل الوزارة شخصيا بمقر مديرية التربية والتعليم بالمنيا في القاعة الصغرى يوم 21 فبراير 2024 في الساعة الـ11 صباحاً.