القسام تعلن تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية مكونة من 5 جنود

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية مكونة من 5 جنود؛ تحصنت داخل أحد المنازل في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.



وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام، إن عناصرها تمكنوا من قتل وإصابة 7 جنود إسرائيليين من المسافة صفر شرق مدينة خان يونس، اليوم الثلاثاء.



وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء: «مجاهدو القسام يشتبكون مع قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود من مسافة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، ويوقعونها بين قتيل وجريح».



وأمس الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجنديين في معارك جنوب قطاع غزة، ومن جانبها أكدت المقاومة الفلسطينية تكبيد جيش الاحتلال خسائر في اشتباكات وتفجيرات بالقطاع.



وأوضح جيش الاحتلال أن القتلى هم قائد كتيبة 630 في الاحتياط ونائب سرية الكتيبة 630 وجندي آخر من نفس الوحدة.



وأشار إلى سقوط القتلى خلال تفجير مبنى مفخخ، مؤكدا تسجيل إصابات بين الجنود بجروح مختلفة في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة.



من جهتها، أكدت كتائب القسام، أن «مقاتليها أجهزوا على 10 جنود إسرائيليين من نقطة الصفر، وأنهم فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة راجلة في عبسان الكبيرة شرق خان يونس».