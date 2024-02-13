إندونيسيا تجري الانتخابات الرئاسية غدا

يتوجه الناخبون في اندونيسيا إلى مراكز الاقتراع غدا الأربعاء لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ودعت السلطات نحو 205 ملايين شخص في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان للإدلاء بأصواتهم.

ويعتبر الجنرال السابق برابوو سوبيانتو المرشح الأوفر حظا لخلافة الرئيس صاحب الشعبية الكبيرة جوكو ويدودو (جوكوي)، الذي لا يحق له الترشح مجددا بعد شغل المنصب لولايتين.

وبحسب استطلاعات الرأي، قد يحصل سوبيانتو، 72 عاما، على أكثر من 50% من الأصوات من الجولة الأولى، وبالتالي لن يحتاج حتى إلى خوض جولة إعادة ضد أحد منافسيه الاثنين.

واختار برابوو، جبران راكابومينج راكا نجل جوكوي الأكبر، 36 عاما، الذي يحظى أيضا بشعبية كبيرة لدى الناخبين، لتولي منصب نائب الرئيس. ورغم ذلك يتهم منتقدون الرئيس الحالي بالرغبة في بناء سلالة حاكمة.