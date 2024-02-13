مرحلتان لصاروخ وكالة الفضاء الأوروبية تبدآن رحلتهما إلى منصة الإطلاق

قالت شركة أريان جروب المصنعة للصواريخ يوم الاثنين إن المرحلتين الرئيسية والعليا من النموذج الأول لصاروخ "أريان 6" في طريقهما إلى موقع الإطلاق في كورو في جيانا الفرنسية.

وقالت أريان جروب إن سفينة الشحن "كانوبي" التي بنيت خصيصا غادرت ميناء لوهافر في فرنسا وعلى متنها المرحلتين.

وذكر رئيس "أريان جروب"، مارتن سيون، في بيان: "تسليم المرحلتين لهذا النموذج الأول من أريان 6 هو خطوة حاسمة على طول الطريق إلى الرحلة الافتتاحية ثم إلى التشغيل التجاري لنظام الإطلاق الأوروبي الثقيل".

ومن المتوقع أن تتم الرحلة الأولى بين 15 يونيو و31 يوليو.

و"أريان 6" هو خليفة "أريان 5"، الذي كان في الخدمة منذ عام 1996 حتى صيف عام 2023. والغرض منه هو نقل الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء للعملاء التجاريين والعامين وهو أرخص بكثير من سابقه.

ويهدف الصاروخ الجديد إلى جعل السفر إلى الفضاء في أوروبا أكثر قدرة على المنافسة. وكان من المقرر في الأصل إطلاقه إلى الفضاء في عام 2020.

ومن المقرر أن تصل مكونات الصاروخ إلى إقليم جيانا الفرنسية في أمريكا الجنوبية في نهاية الشهر. ثم يتم تجميعها هناك لتشكيل الجسم المركزي للصاروخ.

وتخطط وكالة الفضاء الأوروبية لإطلاق مهمة كبيرة مع الصاروخ إلى الفضاء لأول مرة في بداية العام المقبل. وسيتم استخدام أريان 6 على الأقل حتى منتصف عام 2030، حسبما قال مدير النقل الفضائي في وكالة الفضاء الأوروبية توني تولكر نيلسن.

ويواجه برنامج الفضاء الأوروبي حاليا وضعا صعبا فيما يتعلق بمنصات الإطلاق.