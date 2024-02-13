كشفت تقارير صحفية صباح اليوم الثلاثاء، عن احتمالية انتقال النيجيري ويليام إيكونج إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين خلال الصيف القادم.

وتألق إيكونج مع منتخب نيجيريا الذي أوصله إلى الدور النهائي أمام منتخب كوت ديفوار، لكن النسور الخضراء تلقت الهزيمة بنتيجة 2-1 واكتفت بالمركز الثاني في البطولة.

وأوضح فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين، أن ويليام تروست إيكونج، تم التصويت له كأفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية بعد أن لعب كل دقيقة في كل مباراة لنيجيريا بالبطولة وسجل 4 أهداف.

وأشار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "هناك إمكانية ملموسة للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين في الصيف حيث أن الاهتمام حقيقي وقوي، كما تم الكشف عنه الأسبوع الماضي".