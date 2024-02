كشفت تقارير صحفية صباح اليوم الثلاثاء، عن احتمالية انتقال النيجيري ويليام إيكونج إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين خلال الصيف القادم.

وتألق إيكونج مع منتخب نيجيريا الذي أوصله إلى الدور النهائي أمام منتخب كوت ديفوار، لكن النسور الخضراء تلقت الهزيمة بنتيجة 2-1 واكتفت بالمركز الثاني في البطولة.

وأوضح فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين، أن ويليام تروست إيكونج، تم التصويت له كأفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية بعد أن لعب كل دقيقة في كل مباراة لنيجيريا بالبطولة وسجل 4 أهداف.

وأشار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "هناك إمكانية ملموسة للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين في الصيف حيث أن الاهتمام حقيقي وقوي، كما تم الكشف عنه الأسبوع الماضي".

🇳🇬 William Troost-Ekong, voted as AFCON best player after playing every minute of every game and scoring 4 goals.



There’s concrete possibility to move to Saudi Pro League in the summer as interest is real and strong, as revealed last week. pic.twitter.com/zFvOm1kNy1