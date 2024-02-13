وزير الأوقاف الأردني يرجح تصعيدا إسرائيليا خلال شهر رمضان في المسجد الأقصى

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رجّح وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردني محمد الخلايلة، وجود تصعيد إسرائيلي خلال شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى المبارك.

وقال الخلايلة خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام، بعنوان «وزارة الأوقاف.. إنجاز وعطاء»، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يصعد دائما الأوضاع داخل المسجد الأقصى، وذلك بحسب ما نشرته قناة «المملكة».

وأضاف أن هناك تضييقا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الذين يدخلون إلى المسجد الأقصى، حيث تُغلق الأبواب ويفتش الداخلون للمسجد، كما يُسمح بالدخول لأعمار معينة فقط.

وأشار إلى أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انخفضت أعداد المصلين في المسجد الأقصى بشكل كبير جدا.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أكرم الخطيب بعد مداهمة منزله في قرية بيت اكسا شمال غرب القدس.

كما اعتقلت مواطنا لم تُعرف هويته، بعد مداهمة منزل في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.