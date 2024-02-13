 ميدو: سيناريو تتويج كوت ديفوار بكأس الأمم تاريخي.. وخريطة المنتخبات القوية تغيرت - بوابة الشروق
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ميدو: سيناريو تتويج كوت ديفوار بكأس الأمم تاريخي.. وخريطة المنتخبات القوية تغيرت

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 4:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 4:02 ص

تحدث أحمد حسام ميدو مهاجم نادي الزمالك السابق، عن تتويج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس أمم إفريقيا 2023، بعد فوزه على نظيره النيجيري مساء الأحد الماضي.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "سيناريو تتويج كوت ديفوار بكأس الأمم كان غريبًا، خاصًة بعد الظهور السيىء للأفيال في دور المجموعات".

وأكمل": "كوت ديفوار توجت بالنسخة الثالثة في كأس الأمم في سيناريو تاريخي، ولم يكن أحد يحلم في كوت ديفوار بالتتويج، بعد الأداء في دور المجموعات".

وأتم: "هناك ثورة في كرة القدم وخريطة المنتخبات القوية تغيرت، ولابد أن نتحرك في الكرة المصرية لمواكبة تلك التغييرات لمعرفة الأخطاء ومواصلة التطور".


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