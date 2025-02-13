رئيس الوزراء: نتوقع أن يجذب المتحف المصري الكبير 3 ملايين سائح إضافيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة وضعت خطة للترويج السياحي؛ من أجل اجتذاب السياح؛ خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، مساء اليوم الخميس، أن المتحف المصري الكبير؛ من شأنه أن يجتذب 3 ملايين سائح إضافي لمصر.

قال رئيس مجلس الوزراء، إن العام الماضي شهد وفود أكثر من 15 مليون سائح، ومن المتوقع زيادة هذا المعدل خلال العام الجاري 2025؛ رغم التطورات الإقليمية.

وأضاف أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا من أجل الترويج للسياحة، مشيرًا إلى فيديو مستر بيست داخل الأهرامات.

وتابع: "هذا الفيديو حقق مشاهدات كثيفة جدًا، وكل التعليقات أشادت بالآثار المصرية، والأمر سينعكس إيجابا على السياحة المصرية بشكل عام"؛ لافتًا إلى أن معدل المشاهدة يعتبر أحد أفضل وسائل الترويج للسياحة والمعالم المصرية.

خطف اليوتيوبر الأمريكي جيمي دونالدسون، المعروف باسم مستر بيت أنظار متابعيه؛ بعد أن حقق أكثر من 95 مليون مشاهدة حتى الآن؛ لفيديو تحدي 100 ساعة من قلب أهرامات الجيزة.

مستر بيست اسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، يبلغ من العمر 26 عامًا، فهو من مواليد عام 1998 في كانساس، ونشأ في جرينفيل بولاية نورث كارولينا الشمالية، وهو يوتيوبر أمريكي وشخصية إعلامية ورجل أعمال معروف بمقاطع الفيديو السريعة وعالية الإنتاج على يوتيوب، وعادة ما يقدم محتوى يعتمد على التحديات المعقدة أو هدايا نقدية أو جوائز ضخمة، فهو أكبر مستخدم يوتيوب في العالم، إذ يبلغ عدد المشتركين في قناته أكثر من 350 مليون مشترك، وفقًا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

ومستر بيست لديه أكبر عدد من المشتركين في أي قناة على يوتيوب وهو ثالث أكثر المبدعين متابعة على تيك توك بأكثر من 106.9 مليون متابع، ولديه أيضًا أكثر من 63.9 مليون متابع على إنستجرام وأكثر من 31.4 مليون متابع على منصة X «تويتر سابقًا»، حتى أنّه ينوي شراء منصة تيك توك، وأشار إلى ذلك عبر حسابه على X قائلًا: «حسنًا، سأشتري تيك توك حتى لا يتم حظره»، ووفقًا لمجلة فوربس تقدر ثروته بنحو 85 مليون دولار أمريكي.