استشهاد عدد قياسي من الصحفيين في عام 2024 ثلثهم في غزة

أظهر تقرير صادر يوم الأربعاء عن "لجنة حماية الصحفيين" غير الربحية في الولايات المتحدة أن عام 2024 شهد أعلى عدد من الصحفيين الذين استشهدوا على الإطلاق.

وقالت اللجنة إن ما لا يقل عن 124 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام قُتلوا، ثلثهم تقريبا من الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأضافت: "تأثير النزاعات على الصحافة يتجلى بشكل صارخ في العدد غير المسبوق من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين استشهدوا في حرب إسرائيل وغزة، حيث بلغ عددهم 85 في عام 2024، و78 في عام 2023."

وأشارت اللجنة إلى أن عدد النزاعات العالمية، سواء كانت سياسية أو إجرامية أو عسكرية، تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت: "جميع عمليات القتل التي وقعت في عام 2024 تشير إلى زيادة المخاطر التي تواجه المراسلين والعاملين في وسائل الإعلام، وما يشكله ذلك من تهديد لتدفق المعلومات على مستوى العالم".

خارج قطاع غزة ولبنان، وثقت اللجنة مقتل 39 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام في 16 دولة، وكانت أبرز الدول من حيث عدد القتلى هي السودان وباكستان والمكسيك وسوريا وميانمار والعراق وهايتي.

ويُعد هذا العدد الأعلى منذ أن بدأت اللجنة جمع البيانات قبل أكثر من ثلاثة عقود. وكان الرقم القياسي السابق هو مقتل 113 صحفيا في عام 2007، خلال حرب العراق.

وحذرت اللجنةمن أنه: "يمكن أن تتفاقم الظروف القاتلة للصحافة عندما لا تتم محاسبة أولئك الذين يقتلون الصحفيين. وعدد أقل من الصحفيين يعني معلومات أقل للمواطنين الذين يسعون لمعرفة الحقيقة".