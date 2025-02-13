أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام، اليوم الخميس، كشوف المرشحين على مقعد النقيب، و(6) من أعضاء المجلس.. بلغ عدد المرشحين(53) بينهم (10) على مقعد النقيب، و(43) لعضوية مجلس النقابة.

وأعلن جمال عبد الرحيم أن اللجنة سوف تبدأ في تلقي طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير 2025م، ولمدة خمسة أيام - بقاعة أمين الرافعي في مبنى النقابة اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا، وحتى 3 عصرًا على أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون واستبعاد المتنازلين.

وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت "المسددين للاشتراكات" يؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.

وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت - الفرز" تحت إشراف قضائي كامل.