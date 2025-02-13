 الصين ترحب بالمحادثات المقترحة بين ترامب وبوتين لإنهاء حرب أوكرانيا - بوابة الشروق
الخميس 13 فبراير 2025 2:14 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الصين ترحب بالمحادثات المقترحة بين ترامب وبوتين لإنهاء حرب أوكرانيا

بكين - (د ب أ)
نشر في: الخميس 13 فبراير 2025 - 1:44 م | آخر تحديث: الخميس 13 فبراير 2025 - 1:44 م

أعربت الصين، عن تأييدها للمحادثات المقترحة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، بشأن إنهاء حرب أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن روسيا والولايات المتحدة قوتان مؤثرتان، والصين ترحب بجهودهما لتعزيز الاتصالات والحوار بشأن مجموعة من القضايا الدولية.

ولطالما أكدت الصين، أن المفاوضات هي المسار الوحيد القابل للتطبيق من أجل حل الأزمة.

وقال المتحدث، إن الرئيس الصيني شي جين بينج، كان يهدف منذ البداية إلى التوصل لحل سياسي.

وكان ترامب تحدث مع بوتين عبر الهاتف أمس الأربعاء، حيث اتفق الرئيسان على بدء مفاوضات لإنهاء حرب أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، حددت إدارة ترامب، علانية لأول مرة، كيف تتصور صفقة إنهاء الحرب - في عدة جوانب تتماشى مع مصالح موسكو.

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