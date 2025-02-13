مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية يطلع نظيره القطري على خطة الحكومة الفلسطينية لإغاثة غزة

استقبل السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، السفير طارق الأنصاري، سفير دولة قطر في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى الجامعة، وذلك في مقر المندوبية الدائمة لفلسطين لدى الجامعة العربية بالقاهرة.

وجاء هذا اللقاء في إطار التنسيق الثنائي بين فلسطين وقطر مع اقتراب عقد القمة العربية غير العادية التي ستستضيفها القاهرة في 27 من الشهر الجاري.

وأطلع العكلوك، السفير الأنصاري على جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومخططات التهجير والضم، واتفق السفيران على رفض تلك المخططات العدوانية وضرورة اتخاذ موقف عربي لمنع تنفيذها.

كما أطلع السفير العكلوك نظيره القطري على تفاصيل المرحلة الأولى من خطة حكومة دولة فلسطين للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وحضر اللقاء كلٌّ من مندوبية فلسطين كلّ من الدبلوماسيين سكرتير ثالث ريهام البرغوثي، وسكرتير ثالث ماهر أسامة مسعود.