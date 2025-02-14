فييري: الأهلي سيحظى بالمشاهدة الأكبر في كأس العالم للأندية

أكد كريستيان فييري، نجم الكرة الإيطالية السابق أن النادي الأهلي سيحظى بمشاهدة كبيرة في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال كريستيان فييري في تصريحات رسمية قائلًا: "أعتقد أنه أمر مذهل لأنها أول بطولة للأندية ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الحجم من المشاركات، والأهلي حاضر في المباراة الافتتاحية مع إنتر ميامي بقيادة ميسي، الذي يعد احد أهم أساطير كرة القدم في العالم، وكما تعلمون يقول الناس إنه الأفضل على الإطلاق".

وأضاف الإيطالي: "كلما لعب ميسي يشاهده العالم كله ويستمتع بلمساته وأدائه، وعندما يخوض الأهلي أول مباراة أمام ميسي ورفاقه أعتقد أن العالم كله سيشاهد تلك المباراة، وسيكون الأمر مهمًّا جدًّا، وأعتقد من الناحية الاجتماعية".

وتابع: "كما تعلمون، ستكون بطولة كبيرة وحجم المشاهدة سيكون بأعداد ضخمة للغاية سواءً في الملاعب أو أمام شاشات التليفزيونات، وبالتأكيد سيحظى الأهلي بالمشاهدة الأضخم، لأنه يخوض المباراة الافتتاحية، وهو أمر مهم للغاية للكرة القدم المصرية بشكل عام".

وأكمل: "أعتقد أن مجرد مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في نسختها القادمة يعد أمرًا مهمًّا جدًّا لكرة القدم المصرية، ويجعلها تسير في اتجاه جيد، وأعتقد أنه من المهم فقط المشاركة، وإن كانت كل الفرق تريد الفوز بالمباريات، دعنا نرى ما سيحدث، لكن مجرد المشاركة واللعب في بطولة بحجم كأس العالم للأندية أمر مهم جدًّا جدًّا، وكما قلت الأهلي موجود مع ضربة البداية مما يجعله محط أنظار العالم أجمع".

وواصل: "أعتقد أن هذا هو الاتجاه الذي يريد فيفا أن يسلكه، لذا ينظمون البطولة بمشاركة 32 فريقًا، وفي أفضل مكان بأمريكا المكتظة بالعديد والعديد من الملاعب الكبيرة، لذا أعتقد أن النسخة الأولى للبطولة ستكون مذهلة".

وأتم كريستيان فييري تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن عالم كرة القدم الإفريقي لم يفز بما ينبغي من البطولات، فالقارة الإفريقية تضم فرقًا كبيرة، وهناك الكثير من اللاعبين الأفارقة الجيدين للغاية في جميع أنحاء العالم. وأعتقد أنه من المهم للفرق الإفريقية أن تلعب هذه البطولات وتحتك بأكبر الفرق حول العالم، هذا الأمر مفيد جدًّا لكرة القدم الإفريقية".