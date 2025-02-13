الكشف على 943 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية المعدية بالبحيرة

أعلن الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن تنظيم فريق القوافل الطبية العلاجية بالمديرية بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية المعديه بإدكو بوجود ٥ عيادات طبية.



وأشار عبد الجواد، إلى توقيع الكشف الطبي على ٩٤٣ مواطنا مجانا، من خلال وجود ٥ عيادات طبية، وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (عيادة الباطنة ٣٢٧ - عيادة الأطفال ١٨٣ - عيادة الجراحة ٢١٥ - عيادة النساء ١٠٩ - عيادة العظام ١٠٩).

بالإضافة إلى وجود معمل دم ( ٥٦ تحليل) ومعمل طفيليات (٦٩ تحليل) وجهازى أشعة عادية وسونار (٣٧ فحصا)، كذلك عيادة الكشف المبكر عن الضغط والسكر بمبادرة افحص واطمن ( ٢٠٨ فحص)، ووجود لجنة لعمل التقارير الطبية لصرف العلاج على نفقة الدولة، وعمل استمارات الإحالة إلى أقرب مستشفى كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.