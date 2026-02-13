محافظ قنا يضبط جرارا مخالفا يسحب 4 مقطورات محملة بالقصب

ضبط الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم الجمعة، أثناء جولته الميدانية على الطريق الزراعي "مصر – أسوان"، جرارا زراعيا يسحب 4 مقطورات من قصب السكر، وذلك في مخالفة صريحة للقرارات المنظمة لقواعد السلامة المرورية على الطرق السريعة.

ورصد محافظ قنا قائد الجرار أثناء سيره على الطريق الرئيسي يجر خلفه 4 مقطورات من قصب السكر، وهو ما يُعد مخالفة للكتاب الدوري والقرار الصادر عن المحافظة، والذي ينص على عدم السماح للجرار الزراعي بحمل أكثر من مقطورتين فقط، مع ضرورة تركيب عواكس ضوئية خلفية وجانبية لمنع وقوع الحوادث، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

وعلى الفور، وجه المحافظ تعليمات مشددة لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة حركة جرارات القصب على الطرق الرئيسية والفرعية بانتظام، وتفعيل الرقابة حتى خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لضمان عدم استغلالها من قبل المخالفين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على شبكة الطرق.

وأكد محافظ قنا أن أمن المواطن وسلامته على الطريق أولوية قصوى، مشددا على عدم السماح بأي تجاوزات تهدد الأرواح أو تعيق حركة المرور تحت أي مبرر.