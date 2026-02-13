تموين الإسكندرية: مركز خدمات حي شرق يحصد المركز الأول في جائزة التميز الحكومي

شهد ديوان عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية احتفالية لتكريم مركز الخدمات التموينية بحي شرق؛ بمناسبة فوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في جائزة التميز الحكومي، في إنجاز يعكس كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء الاحتفال بحضور قيادات المديرية، من بينهم وكيل المديرية، ومساعد مدير المديرية، ومعاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، وأعضاء المكتب الفني، ومدير إدارة تموين شرق، ورئيس رقابة تموين شرق، ومديرة مركز الخدمات بحي شرق والعاملين به، إلى جانب ممثل إدارة العلاقات العامة، ومديري مراكز الخدمات، وعدد من العاملين بالمديرية.

وخلال كلمته، أعرب وكيل الوزارة عن تقديره للجهود المبذولة داخل مركز خدمات حي شرق، مشيدا بالأداء المتميز وروح العمل الجماعي التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز على مستوى الجمهورية، وموجها الشكر لمديرة المركز، إخلاص الجارحي، وفريق العمل لما قدموه من نموذج يُحتذى به في الالتزام والتفاني.

كما توالت كلمات التهنئة من الحضور، الذين أكدوا أن الجائزة تمثل تتويجا لجهود متواصلة وعمل منظم قائم على التعاون بين إدارة تموين شرق والمركز والمديرية، بما يعكس حرص المنظومة التموينية بالإسكندرية على تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات.

من جانبها، أعربت إخلاص الجارحي عن بالغ شكرها وامتنانها لأسرة تموين الإسكندرية، مؤكدة أن هذا التكريم هو ثمرة عمل جماعي وتعاون بناء بين فريق المركز وإدارة تموين شرق والمديرية، وأن الجائزة تمثل حافزا لمواصلة التميز والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الاحتفالية، تم تسليم درع التميز وشهادة تقدير لمديرة المركز تقديرا لجهودها وفوزها بالجائزة، كما تم تكريم رضا حسن، مدير إدارة تموين شرق، وأحمد حسن، رئيس الرقابة، والعاملين بالمركز، تقديرا لما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز المشرف.