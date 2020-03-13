تركيا تسجل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، اليوم الجمعة، تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19) في البلاد.

وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن الفحوصات أظهرت مساء الخميس، إصابة شخص آخر بكورونا من محيط المصاب الأول، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء التركية.

وأضاف أن المصاب كان قيد الرقابة الطبية، مؤكدا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس خارج حدود الإصابات والتغلب عليها.

ومساء الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الصحة التركي، تسجيل أول إصابة بكورونا في البلاد، وأنه تم وضع المصاب قيد الحجر الصحي.

ونقلت وكالة بلومبرج، عن وزير الصناعة مصطفى وارناك، قوله إن تركيا قررت اليوم، زيادة إنتاج الكحول الايثيلي، وزيادة إنتاج المطهرات عن طريق تعليق العمل بقاعدة خاصة بمزج الإيثانول بنسبة تركيز 3% بالبنزين لمدة 3 أشهر.

وحتى أمس الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من 134 ألفا في 126 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.