أكسيوس: الضربات على إيران شملت مواقع صواريخ كروز مضادة للسفن وأخرى لإطلاق المسيرات وموانىء

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن الأهداف التي بدأ الجيش الأمريكي شن ضربات عليها في إيران شملت أنظمة الدفاع الجوي، وأنظمة المراقبة الساحلية، وصواريخ أرض-جو، ومواقع إطلاق صواريخ "كروز" المضادة للسفن، ومواقع إطلاق مسيَّرات، ومرافق موانئ.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بسماع دوي انفجارات في مدينتي بندر عباس وسيريك الساحليتين، إضافة إلى جزيرة "قشم"، بحسب أكسيوس.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي أنه بدأ شن سلسلة من الضربات القوية على إيران.

وجاء ذلك بعد أن شنّت إيران ثلاثة هجمات منفصلة يومي الاثنين والثلاثاء على سفن تجارية في مضيق "هرمز".

وقد أنهت هذه الهجمات هدنة قصيرة أعقبت مذكرة التفاهم التي وُقّعت الشهر الماضي، والتي كانت تهدف إلى استعادة المرور الآمن عبر المضيق وإطلاق مفاوضات نووية.

وقبل وقت قصير من الرد العسكري الأمريكي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء الإعفاءات من العقوبات التي كانت تسمح لإيران ببيع النفط.

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية قرار الولايات المتحدة بإلغاء الإعفاءات من العقوبات، قائلة في بيان إن ذلك ينتهك بنود مذكرة التفاهم.