 مركز الملك حمد العالمي: مصر والبحرين تضربان الأمثلة في ضمان الحريات - بوابة الشروق
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مركز الملك حمد العالمي: مصر والبحرين تضربان الأمثلة في ضمان الحريات

أ ش أ
نشر في: السبت 13 مارس 2021 - 11:28 م | آخر تحديث: السبت 13 مارس 2021 - 11:28 م

أكد الشيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالبحرين، أن مصر والبحرين تضربان أروع الأمثلة في ضمان الحريات والتسامح الديني بين جميع أطياف المجتمع.

وقال الدكتور خالد آل خليفة، في كلمته أمام المؤتمر العام الـ31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات، "علينا أن نكون حذرين في التعامل مع المنظمات الدولية التي تدعو إلى ضمان الحرية في العبادات وأن ندرك حقيقة اننا سبقناهم بعشرات السنين في ضمان حرية العبادات والتعايش السلمي، سواء كان ذلك في مملكة البحرين أو في جمهورية مصر العربية".

وأشار آل خليفة إلى "إعلان البحرين" الذي يدعو إلى التسامح والتمسك بالإيمان ليكون جوهر العلاقات بين المجتمعات.

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