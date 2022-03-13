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كوريا الجنوبية تحث بيونج يانج على العودة إلى الحوار

سول - أ ش أ
نشر في: الأحد 13 مارس 2022 - 10:09 ص | آخر تحديث: الأحد 13 مارس 2022 - 10:09 ص

أكدت الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أنه يجب على كوريا الشمالية العودة إلى طاولة الحوار من أجل نزع السلاح النووي الكامل، في الوقت الذي تكثف فيه بيونج يانج جهودها لتطوير صاروخ باليستي جديد عابر للقارات.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية الجنوبية كيم أون -هي -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- "نأمل أن تمتثل كوريا الشمالية للحوار من أجل نزع السلاح النووي الكامل".

وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد أعلنتا مؤخرًا عن تقييمهما بأن اختبارات الأقمار الصناعية المزعومة لبيونج يانج في 27 فبراير و5 مارس كانت جزءًا من الجهود المبذولة لتطوير نظام جديد للصواريخ البالستية العابرة للقارات قبل إطلاق صاروخ كامل المدى يكون محتملا، وزعمت كوريا الشمالية أن عمليات الإطلاق كانت لتطوير "قمر صناعي للاستطلاع".

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