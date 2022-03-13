قال مستشار الرئيس والمفاوض الأوكراني ميخايلو بودولاك، اليوم الأحد، إن «أوكرانيا تعمل مع إسرائيل وتركيا كوسطاء؛ لوضع اللمسات الأخيرة على موقع وإطار عمل مفاوضات السلام مع روسيا».



ونقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء، أضاف «بودولاك»، في تصريحات للتليفزيون الوطني الأوكراني: «عندما يتم الاتفاق سيكون هناك اجتماع، أعتقد أن وصولنا لن يستغرق وقتا طويلا».



وتابع: «لم يضع الوفد الروسي مهلة نهائية للمفاوضات لكنه يستمع بعناية إلى مقترحاتنا، ولن نتنازل عن أي من مطالبنا وهي وقف الحرب وانسحاب القوات الروسية».



وتواصل روسيا حربها على أوكرانيا، في وقت يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ المحادثات الجارية بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، تشهد تطورات إيجابية معينة، وهو ما أكده نظيره الأوكراني، أمس السبت.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إن نحو 1300 جندي أوكراني قتلوا منذ 24 فبراير، في أول إحصاء رسمي للسلطات الأوكرانية منذ بدء الغزو.



وأشار زيلينسكي إلى أن الجيش الروسي فقد نحو 12 ألف عنصر، من جهتها، أعلنت روسيا في 2 مارس أن 498 من جنودها قُتلوا وهي الحصيلة الوحيدة التي قدّمتها.



وقُتل ما لا يقل عن 579 مدنيا، بحسب حصيلة قدمتها الأمم المتحدة السبت، مؤكدة أن عدد القتلى ربما يكون أعلى بكثير من ذلك.



وفرّ زهاء 2.6 مليون شخص من أوكرانيا منذ 24 فبراير، إضافة إلى وجود نحو مليونَي نازح داخليا، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.