الجيش الروسي: الوضع الإنساني في بعض المدن الأوكرانية كارثي

وصف الجيش الروسي، السبت، الوضع الإنساني في بعض المدن الأوكرانية بـ"الكارثي"، وقال إن الأوضاع في أوكرانيا مستمرة في التدهور بسرعة.

وقال العقيد ميخائيل ميزينتسيف من وزارة الدفاع الروسية، للصحفيين خلال إحاطة إعلامية في موسكو، إن بلاده "فتحت للمرة الثامنة ممرات إنسانية في كييف، و تشيرنيهيف، وسومي، وخاركيف وماريوبول إلى روسيا، وواحد آخر عبر الأراضي التي تسيطر عليها سلطات كييف باتجاه الحدود الغربية لأوكرانيا ".



وأضاف أنه "من بين المسارات العشرة التي اقترحناها أضاف الجانب الأوكراني مسارًا آخر في اتجاه جيتومير."

وقال المتحدث إن هناك "عملية إنسانية جارية لإجلاء 130 أجنبيا من خيرسون ليتم نقلهم إلى شبه جزيرة القرم ونوفوروسيسك ليغادروا بعد ذلك إلى بلدانهم".

وتزعم روسيا أنها جمعت أكثر من 17 ألف طن من المساعدات الإنسانية وسلمت 1935 طناً من المساعدات إلى أوكرانيا.

ويحاول المسؤولون الأوكرانيون أيضًا تأمين إجلاء المدنيين من ماريوبول على الرغم من الظروف الصعبة حيث يواجه 400 ألف شخص حصارا.

وقال مسؤول في مجلس مدينة ماريوبول، عبر تلغرام، إن المساعدات الإنسانية في طريقها إلى ماريوبول وأضاف أن "القافلة، التي تضم أكثر من 60 مركبة، تتشمل على 90 طنا من المواد الغذائية والأدوية، فضلا عن ما يقرب من 50 حافلة لبدء إجلاء المدنيين من ماريوبول".