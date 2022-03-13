 الدفاع البريطانية: روسيا تحاول تطويق القوات الأوكرانية في الشرق والتقدم باتجاه الغرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع البريطانية: روسيا تحاول تطويق القوات الأوكرانية في الشرق والتقدم باتجاه الغرب

لندن - أ ش أ
نشر في: الأحد 13 مارس 2022 - 10:58 ص | آخر تحديث: الأحد 13 مارس 2022 - 10:58 ص

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أن الجنود الروس يحاولون تطويق القوات الأوكرانية في شرق البلاد، بينما يتقدمون باتجاه الغرب من ناحية مدينة "خاركيف" في الشمال ومدينة "ماريوبول" في الجنوب.

وأضافت الوزارة -في تغريدة عبر حسابها على موقع (تويتر)، أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الأحد- أن القوات الروسية المتقدمة من شبه جزيرة القرم تحاول الالتفاف حول مدينة "ميكولايف"، بينما يسعون للتوجه غربا باتجاه مدينة "أوديسا" المطلة على البحر السود.

وتابعت أن "القوات الروسية تتكبد ثمنا فادحا لكل تقدم تحدثه؛ حيث إن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل مقاومتها الراسخة في كل أنحاء البلاد".


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