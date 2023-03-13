إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف بالروضة في شمال سيناء بتكلفة 60 مليون جنيه

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أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنشاء الهيئة القومية للمياه والصرف الصحي، محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي في قرية الروضة، بتكلفة 60 مليون جنيه.

وجاء ذلك خلال لقائه بأهالي قرية الروضة، بحضور كل من اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، ورمضان سرحان وسالم العكش أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة، ومحمد علي سكرتير مجلس مدينة بئر العبد، وعادل عمر مساعد رئيس المجلس.

وأكد أن جميع مؤسسات الدولة منذ الحادث الإرهابي تعمل بالقرية لإزالة آثار الحادث.

وكشف المحافظ، عن الاهتمام بجميع القرى والتجمعات في مختلف مراكز المحافظة، بجانب الاهتمام الكبير بقرية الروضة، وتنفيذ عدد من المشروعات بها.

ووجه بتنفيذ أسقف لـ14 منزلا جرى إنشاؤها في القرية بواسطة جهاز تعمير سيناء، معلنًا تنفيذ قافلة طبية تضم جميع التخصصات الطبية؛ لخدمة أهالي القرية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبدورهم، قدم أهالي قرية الروضة، الشكر إلى المحافظ على الجهود المبذولة في تنمية وتعمير القرية، وتقديم مختلف الخدمات في القطاعات كافة.