تنطلق غدًا الثلاثاء، فعاليات الأسبوع الثقافي السادس لمشروع أطفال "أهل مصر" الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، بمحافظة القاهرة، لـ200 طفل من أطفال مصر في المحافظات الحدودية: "شمال سيناء، جنوب سيناء، حلايب والشلاتين وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، أسوان"، وأطفال الأسمرات، والذي يستمر حتى 21 مارس الحالي.



ويتضمن الأسبوع عددًا من الزيارات الميدانية التثقيفية التي تتخللها ورش حكي توعوية لترسيخ الهوية والمواطنة وتعزيز ثقافة التفكير لدى الطفل، وتبدأ بزيارة قصر عابدين، متحف الحضارة، مجمع الأديان، الأهرامات، وبانوراما أكتوبر، وحديقة الحيوان.



وتشمل الفعاليات تنفيذ عدة ورش ثقافية وفنية منها "الحكواتي بعنوان "اتعرف على بلدي"، ورشة عمل مطويات بعنوان "مصر الحضارة والمستقبل"، وورشة الصحفي الصغير بإشراف الكاتب فؤاد مرسي، إلقاء الشعر بإشراف شاعر مدحت العيسوي، إلى جانب ورش حرف يدوية في مجالات المشغولات الكلنكان، وخيامية، وإعادة تدوير بخامات البيئة، وأركت خشب، حلي، مشغولات بالخرز، عمل منسوجات تراثية، ورش فنون تشكيلية لتحليل سلوكيات الأطفال وتعديلها عن طريق الفن، بالإضافة لورش فنون الأداء المختلفة في المسرح.



وتقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة "أهل مصر"، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسى، وينفذه إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بهدف الاهتمام بأطفال مصر في المحافظات الحدودية ودمجهم مع أطفال مصر في القاهرة، واكتشاف مواهبهم وقدراتهم المختلفة وتعريفهم بتاريخ بلدهم ويأتي في إطار استراتيجية العدالة الثقافية لوزارة الثقافة.