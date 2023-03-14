أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بلبنان عن تحويل 13.7 مليون دولار أمريكي إلى صناديق المدارس ولجان الأهل في 1074 مدرسة رسمية بلبنان الأسبوع الماضي، وذلك لدعم وزارة التربية والتعليم العالي، وهو ما ترتب عليه عودة أكثر من 450,000 طفل اليوم الاثنين إلى مقاعدهم الدراسية بعد شهرين من إغلاق المدارس بسبب إضراب المعلمين احتجاجا على تدني أجورهم.

وأكدت اليونيسف في بيان مساء اليوم أنها تقدم مع المجتمع الدولي، الدعم لوزارة التربية والتعليم العالي من أجل ضمان حصول الأطفال والمعلمين وإدارات المدارس على ما يحتاجون إليه للعودة إلى التدريس والتعلم الحضوري.

وأوضحت أنها حولت الأسبوع الماضي 13.7 مليون دولار أمريكي الى صناديق المدارس ولجان الأهل في 1074 مدرسة رسمية بينها 342 مدرسة تعمل في دوام بعد الظهر، وبدأت تحويل الدفعة الأولى من بدل الإنتاجية لـ 13,160 من الأساتذة المستعان بهم والموظفين الإداريين، بالإضافة الى صرف رواتب جميع الأساتذة المستعان بهم.

واعتبرت اليونيسف أن زيادة الاستثمار في التعليم أمر ضروري من أجل حصول الأطفال الأكثر ضعفا على تعليم شامل ونوعي بعدما تقطع تعلمهم على مدى السنوات الأربع الماضية، بالأضافة الى ضرورة تخصيص الحكومة اللبنانية استثمار متعدد السنوات من أجل الحفاظ على الطلاب في مدارسهم، والعمل على إعادة أكثر من 700,000 طفل متسرّب الى مقاعد الدراسة.

وأشارت إلى أن زيادة التمويل لا تساهم وحدها في التصدي للتحديات التي يواجهها التعليم، فالحاجة ماسة أيضاً إلى تفعيل الإصلاحات والسياسات الوطنية التي تعمل على تحسين كفاءة وفعالية الإنفاق العام على قطاع التعليم في لبنان.

وجاء في البيان: "إذا كان لبنان ملتزما بأن يصبح لديه نظام تعليم رسمي يسمح للبلاد وجميع الأطفال بالعبور إلى مستقبل أكثر إشراقا، فعلى كل شرائح المجتمع التلاقي حول هذا الهدف المشترك. يجب أن يكون جميع أصحاب المصلحة في لبنان مستعدين لإعطاء الأولوية للتعليم الآن."

وشددت اليونيسف على أن لبنان والأطفال فيه لا يستطيعون تحمل إغلاق المدارس.